Урожай капусти збирайте будь-якого розміру після того, як качан стане твердим і до того, як він розколеться.

Щоб зібрати врожай капусти без втрат, залиште два-чотири покривні листи навколо качана, щоб він не висихав.

Як зібрати врожай капусти без втрат:

Качанну капусту можна збирати, коли качан досягне розміру м'яча для софтболу - 12 см або більше у поперечнику. Стисніть його, щоб перевірити твердість.

Подовжена китайська капуста, або пекінська капуста, готова до збирання, коли качан досягне висоти (22-30 см.).

Листову капусту, яка не утворює щільних качанів, можна збирати по одному листку приблизно через місяць після посадки; використовуйте метод «зрізай та повертайся».

Як зберігати врожай капусти:

Зберігайте капусту в холодному, вологому місці 0-4°C і 95% відносної вологості.

Холодне та вологе зберігання капусти – це складне завдання. Холодильники забезпечують холод, але вони також сушать повітря. Альтернативою для зберігання в холодильнику є підвал або яма для зберігання в саду.

Щоб зберігати капусту в холодильнику без втрат , видаліть вільне листя і обріжте капусту так, щоб залишилося коротке стебло, потім оберніть качан у вологий паперовий рушник і помістіть його в перфорований пластиковий пакет у відділення для овочів у холодильнику.

Ви можете купити перфоровані пластикові пакети або зробити свої власні, пробивши 20 отворів у пластиковому пакеті; використовуйте дірокол або гострий предмет.

Капуста, що зберігається в холодильнику, зберігатиметься від трьох до чотирьох тижнів. Капуста виділяє різкий запах, коли дихає, тому не рідкість помітити сильний запах капусти в холодильнику з часом.

Щоб зберігати капусту в підвалі, зберігайте коріння рослин, качани та все інше: розміщуйте качани рядами на полицях на відстані кількох дюймів один від одного або підвішуйте качани капусти на мотузці до стелі або зберігайте їх на підлозі, загорнувши кілька шарів газет.

Джерело: harvesttotable .

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