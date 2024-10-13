Щоб дізнатися, коли викопувати буряк і як правильно це робити, потрібно трохи знати культуру та розуміти, як ви плануєте його використовувати.

Збирання врожаю буряків можливе вже через 45 днів після посадки насіння деяких сортів, дізнайтеся, як викопувати цей овоч.

Деякі кажуть, що чим менше буряки, тим вона смачніша, тоді як інші дозволяють їй досягти середнього розміру перед збиранням буряків.

Коли викопувати буряки і як правильно це робити:

Залежно від ґрунту та нещодавніх опадів, вам, можливо, захочеться полити врожай буряків за день або два до збору буряків, щоб він легше вислизнув із ґрунту. Це особливо актуально, якщо ви збиратимете буряки вручну.

Щоб зібрати буряки вручну, міцно візьміться за область, де листя стикається з коренем буряка, і сильно і рівномірно тягніть, поки корінь буряка не вийде із землі.

Копання буряків – це альтернативний спосіб збирання. Обережно копайте навколо і під буряком, що росте, намагаючись не розрізати її, а потім витягніть із землі.

Після збору буряків вимийте його, якщо він скоро використовуватиметься.

Якщо буряк зберігатиметься протягом тривалого часу, покладіть його в сухе, затінене місце, поки грунт на ньому не висохне, потім акуратно змахніть суху землю. Вимийте буряки безпосередньо перед використанням.

Ці прості кроки по збиранню буряків — все, що потрібно, щоб перенести цей овоч із грядки на стіл чи льох.

Складіть план збору буряків, так як бурякове бадилля зберігається всього кілька днів у холодильнику, а коренеплоди - всього кілька тижнів, якщо їх не зберігати в піску або тирсі в прохолодному місці, наприклад, у підвалі.

Збираючи буряк, намагайтеся їсти його свіжим, щоб він мав найкращий смак і містив найбільше поживних речовин.

Джерело: gardeningknowhow .

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