Перш ніж дізнатися, що робити восени з полуницею , щоб отримати щедрий урожай потрібно пам'ятати, що необхідно видалити сухе листя та бур'ян навколо рослин.

Крім того, Ваші рослини полуниці слід замінювати кожні 3 роки, тому що після цього плодоношення зменшується, а плоди стають меншими.

Що робити восени з полуницею, щоб отримати щедрий урожай:

Якщо на ваших рослинах полуниці є ознаки чорної плямистості на листі, обприскуйте їх спреєм на основі міді як захисний засіб і очистіть спреєм, робіть це взимку до цвітіння.

Заберіть солому з полуниці минулого сезону навколо рослин, тому що це притулок для слимаків, равликів, юшка і покрівельників, які потенційно можуть з'їсти плоди полуниці навесні, зробивши це, ви скоротите популяцію, оскільки вони перейдуть в інше місце і знайдуть нове місце проживання.

Замініть свіжою соломою напровесні, коли земля ще волога.

Щоб отримати щедрий урожай, почніть підгодовувати полуницю, коли побачите нове зростання, спеціально збалансованим полуничним підживленням,

Полуниця стійка до морозів, ваша полуниця буде в порядку з морозами, поки листя затвердіє.

Якщо ви знаходитесь в регіоні, схильному до сильних морозів, ви можете покласти солому навколо полуниці для додаткового захисту, але зробіть це до перших заморозків, інакше вона ізолює грунт і триматиме його холодним.

Видаліть всі ягоди полуниці та квіти, які можуть висіти, оскільки вони, швидше за все, будуть пошкоджені морозом.

Джерело: plantura .

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