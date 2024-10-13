Жовтень означає, що настав час насолоджуватися теплом і сонцем, що залишилися, а також готувати свій сад до зими і наступної весни.

Перш ніж ознайомитися з календарем городника на тиждень з 14 по 20 жовтня, очистіть і впорядкуйте свої грядки і газон, зберіть овочі і трави, що залишилися, і розставте барвисті хризантеми.

Ще є час посадити насіння та цибулини багаторічних рослин. Доклавши трохи зусиль під час осінньої посадки, ви прискорите час появи першого нового зростання цілий місяць.

Календар городника на тиждень з 14 по 20 жовтня:

14 жовтня, понеділок - Місяць, що росте Сіяти/саджати:

- надземні однорічні рослини, особливо плодові рослини,

а також злаки та квіти.

- Косити газони (для прискорення зростання)

- Щеплювати і обрізати (для прискорення зростання).

15 жовтня, Вівторок, Місяць, що росте Сіяти/саджати:

надземні однорічні рослини, особливо плодові рослини,

а також злаки та квіти.

- Косити газони (для прискорення зростання)

- Щеплювати і обрізати (для прискорення зростання).

16 жовтня, Середа, Місяць, Що Зростає, Посів/Посадка:

Надземні однорічні рослини, особливо плодові рослини,

а також злаки та квіти.

Оптимальний день посадки (за 2 дні до повного місяця)

- Косити газони (для прискорення зростання)

- Щеплювати і обрізати (для прискорення зростання).

17 жовтня, Четвер, ПОВНИЙ МІСЯЦЬ о 11:26 Час відпочивати, святкувати та медитувати.

Збирайте лікарські трави та рослини.

18 жовтня, п'ятниця. Зменшений Місяць Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

19 жовтня, субота. Зменшений Місяць Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

20 жовтня, неділя. Зменшений Місяць Сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

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