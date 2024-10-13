Перш ніж ознайомитися з календарем городника на тиждень з 14 по 20 жовтня, очистіть і впорядкуйте свої грядки і газон, зберіть овочі і трави, що залишилися, і розставте барвисті хризантеми.
Ще є час посадити насіння та цибулини багаторічних рослин. Доклавши трохи зусиль під час осінньої посадки, ви прискорите час появи першого нового зростання цілий місяць.
Календар городника на тиждень з 14 по 20 жовтня:
14 жовтня, понеділок - Місяць, що росте Сіяти/саджати:
- надземні однорічні рослини, особливо плодові рослини,
а також злаки та квіти.
- Косити газони (для прискорення зростання)
- Щеплювати і обрізати (для прискорення зростання).
15 жовтня, Вівторок, Місяць, що росте Сіяти/саджати:
надземні однорічні рослини, особливо плодові рослини,
а також злаки та квіти.
- Косити газони (для прискорення зростання)
- Щеплювати і обрізати (для прискорення зростання).
16 жовтня, Середа, Місяць, Що Зростає, Посів/Посадка:
Надземні однорічні рослини, особливо плодові рослини,
а також злаки та квіти.
Оптимальний день посадки (за 2 дні до повного місяця)
- Косити газони (для прискорення зростання)
- Щеплювати і обрізати (для прискорення зростання).
17 жовтня, Четвер, ПОВНИЙ МІСЯЦЬ о 11:26 Час відпочивати, святкувати та медитувати.
Збирайте лікарські трави та рослини.
18 жовтня, п'ятниця. Зменшений Місяць Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).
19 жовтня, субота. Зменшений Місяць Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).
20 жовтня, неділя. Зменшений Місяць Сіяти/саджати:
Підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).
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