Господині розкрити хитрощі, як посадити троянди пізньої осені, щоб вони прижилися і радували своїм цвітінням наступного сезону.

Якщо ви правильно посадите троянди пізньої осені, вони благополучно переживуть зиму, повернувшись здоровими, енергійними та повними квітів наступного року.

Осінь - гарний час для пересадки будь-яких троянд, які перебувають у неправильному положенні. Ви також можете посадити нові, оскільки вони встигнуть укорінитися до зими.

Троянди доступні як рослини, вирощені в контейнерах, або як рослини з відкритою кореневою системою з листопада до березня.

Дізнайтеся, як посадити троянду з відкритою кореневою системою пізньою осінню.

Викопайте яму для троянди в землі завглибшки з садову лопату і такої ж ширини. Землю відсипте з одного боку ями.

Розпушіть дно ями для посадки троянди пізньої осені і додайте півжмені гранульованого добрива, наприклад, гранульованого курячого посліду. Злегка ущільніть дно ями ногою.

Встановіть троянду з відкритою кореневою системою на місце та використовуйте тростину, розміщену впоперек верхньої частини лунки, щоб оцінити остаточний рівень ґрунту навколо рослини. Постарайтеся встановити основу стебел трохи нижче цього рівня.

Додайте лопату компосту у викопаний з ями ґрунт і перемішайте.

Використовуйте це, щоб заповнити ґрунт навколо коріння троянди, ущільнюючи його шарами п'ятої ноги.

Коли яма заповниться, додайте на поверхню грунту мульчу з компресу, що добре перепрів, щоб зберегти вологу під час посадки троянди пізньої осені, потім добре полийте троянду.

Джерело: gardenersworld .

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