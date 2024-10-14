З наближенням холодів настав час дізнатися, як зберегти врожай під час перших осінніх заморозків.

Використовуйте кілька простих стратегій, щоб зберегти врожай під час перших осінніх заморозків.

На щастя, деякі овочі, такі як капуста, броколі, цвітна капуста, кучерява капуста і брюссельська капуста, переносять заморозки і навіть стають смачнішими після невеликого похолодання.

Як зберегти врожай під час перших осінніх заморозків:

Цибуля-порей - ще один овоч, який процвітає при нижчих температурах. Просто насипте навколо рослин трохи захисної мульчі та продовжуйте збирання врожаю.

Залишіть частину моркви, ріпи та пастернаку у землі на зиму. Просто прикрийте ґрунт соломою або вічнозеленими гілками після того, як він злегка замерзне. Копайте в міру потреби або під час зимової відлиги. Ви насолодитеся їх чудовим солодким смаком.

Щоб зберегти врожай під час перших осінніх заморозків, захистіть рослини, чутливі до морозу, за допомогою старих простирадл і навіть наматрацників.

Вкривайте врожай ближче до вечора і прибирайте їх, як тільки температура підніметься вище за нуль. Тримайте їх під рукою і будьте готові вкрити, коли прогнозуються заморозки.

Полегшіть завдання, використовуючи універсальні покриття для рядів із садової тканини. Цей кручений матеріал пропускає повітря, світло та воду, захищаючи рослини від заморозків.

Нещільно прикрийте рослини і закріпіть краю камінням, дошками або штифтами, щоб зберегти врожай під час перших осінніх заморозків.

Вам потрібно буде зняти тканину тільки для збирання стиглих овочів. В іншому випадку вона може залишатися на місці доти, поки овочі не перестануть плодоносити або ви не вирішите, що настав час закінчувати сезон.

Створіть високий тунель над грядками, наповненими великими рослинами. Використовуйте обручі та покриття рядів, щоб забезпечити легкий доступ для збирання врожаю, захищаючи рослини.

Джерело: spokesman .

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