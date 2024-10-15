Господині назвали найкращі способи, як треба підгодувати свої кімнатні квіти у горщику.

Кімнатні квіти мають багато переваг, але важливо знати, як поливати та підгодувати їх, щоб вони прожили довге та щасливе життя у вашому будинку.

Кімнатні квіти в горщику не тільки виглядають стильно і привабливо, але й добре очищають повітря в будинку, а також позитивно впливають на психічний добробут.

Дізнайтесь більше про те, як поливати та підгодувати кімнатні квіти.

В цілому, ґрунт у горщиках для кімнатних квітів повинен бути вологим, але не мокрим. Зазвичай їх потрібно поливати один або два рази на тиждень навесні та влітку, але рідше восени та взимку. Проте, залежно від типу кімнатних квітів, це завжди так.

Підживлення кімнатних квітів у період зростання має життєво важливе значення для стимулювання пишного та здорового зросту. Кімнатні квіти слід підгодовувати лише тоді, коли вони активно ростуть, а не коли відпочивають.

Загалом більшість кімнатних квітів слід підгодовувати при кожному другому поливі протягом вегетаційного періоду (навесні та влітку), що, ймовірно, становить кожні 10–14 днів.

Восени та взимку підгодовуйте кімнатні квіти при кожному четвертому поливі, оскільки кімнатним рослинам потрібно менше поживних речовин.

Хорошим способом підживлення кімнатних квітів є концентрований рідкий корм.

Господині також застосовують цукор та дріжджі для квітів, вони містять багатий мінеральний склад.

У домашніх умовах добриво можна приготувати так - на 1 л води розведіть 1 г дріжджів і щіпку цукру. Перемішайте і залиште на 2-3 години у темному місці для того, щоб суміш забродила. Потім розведіть суміш водою 1:10 та полийте квітки в горщиках.

Джерело: gardenhealth .

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