Багато садівників проводять цю процедуру навесні, проте це не завжди оптимальний варіант, краще обрізати гортензію восени.

Обрізка гортензії — ключовий етап догляду за цією надзвичайно красивою рослиною, який може суттєво вплинути на її цвітіння наступного року.

Обрізка деревовидної гортензії виконується восени і включає кілька важливих етапів:

Санітарна обрізка: видаляються всі пошкоджені, засохлі гілки, пагони, суцвіття та листя, залишаючи тільки верхні частини рослини.

Омолоджуюча обрізка: всі гілки, що старші за 4 роки, обрізаються під корінь, особливо ті, які мають багато нежиттєздатних пагонів.

Проріджувальна обрізка: слід вирізати гілки, що ростуть всередину куща, оскільки вони призводять до загущення. Також потрібно прибрати слабкі відростки від кореня.

Не варто забувати, що активна осіння обрізка не гарантує, що взимку не буде потреби в додаткових корекціях, адже деякі гілки можуть поламатися.

А що робити із метельчатою гортензією? Вона цвіте на молодих пагонах поточного сезону, тому її також можна обрізати восени. Процедура тут набагато простіша: зрізаємо слабкі та нульові відростки, а також ті, що спрямовані всередину куща. Щоб сформувати красиву крону, залиште до 3 пар розвинених бруньок на кожній скелетній гілці.

Крупнолиста гортензія цвіте на торішніх пагонах, але не все так просто. Хоча нові квіти з'являються з бруньок на старих гілках, обрізка має бути дуже обережною, щоб зберегти молоді пагони, які можуть зацвісти навесні. Це дозволить уникнути втрати можливого цвітіння, адже неправильно проведена обрізка може позбавити вас краси квітів.

Дотримуючи рекомендацій та обираючи оптимальний час для обрізки, ви зможете насолоджуватися пишними квітами своєї гортензії.

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