Садівники вже давно застосовують цей метод, щоб отримати щедрий врожай без зайвих зусиль.

Посадка помідорів восени має переваги, які роблять її привабливою для городників.

Вам не потрібно переживати про контроль термінів посіву або створення умов для розсади на підвіконні. Досить просто висадити насіння або навіть цілі плоди безпосередньо в ґрунт.

Саджання помідорів під зиму можна здійснювати двома способами: висаджуючи насіння або цілі плоди. Цей метод підходить для відкритого ґрунту в теплих регіонах, а також може бути застосований у теплицях.

Перед тим, як почати садити помідори під зиму, важливо вибрати добре освітлене місце, де навесні не застоюється вода. Краще за все, якщо на цій ділянці раніше росли гарбузові, бобові, капуста або часник. Також рекомендується підживити ґрунт, додавши на кожен квадратний метр відро перегною та склянку попелу.

Посадка з насіння. Зробіть лунки глибиною 2–3 см, посійте насіння густо, адже не всі насінини можуть зійти. Після цього засипте їх землею — поливати не потрібно. Для посадки важливо, щоб температура ґрунту була в межах +1…+5 °C, оскільки при вищих температурах насіння може прорости раніше і загинути.

Посадка цілими плодами. Цілі плоди помідорів також можна закопати в землю. Для цього викопайте лунки глибиною 15–20 см на відстані 15 см одна від одної. Для маленьких помідорів чері досить глибини 5 см. Цей метод особливо корисний, коли осінь тепла, і є ризик, що насіння проросте занадто рано. Перед морозами грядки рекомендується накрити сіном або ялиновими гілками. Навесні укриття можна зняти та накрити парником для додаткового захисту.

Звісно, такий метод має свої недоліки. Помідори можуть прорости лише в умовах стійкого тепла, і не всі насіння можуть зійти. Існує ризик загибелі рослин через весняні заморозки. Якщо ви садите цілі плоди, вони можуть зійти пучками, що вимагатиме розсаджування. Але, як кажуть досвідчені городники, цей спосіб все ж виправдовує себе, адже розсада виходить міцною і швидко розвивається.

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