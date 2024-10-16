Біль у попереку настільки поширений, що приблизно вісім із десяти дорослих відчувають її в якийсь момент свого життя.

Для багатьох людей біль у попереку може бути некомфортним, тому важливо знати, як полегшити болючі відчуття.

На щастя, більшість людей знаходять полегшення від болю в попереку за допомогою домашніх засобів.

Які домашні засоби від болю в попереку найефективніші?

Щоб полегшити біль у попереку - спробуйте знеболювальні, що відпускаються без рецепта.

Безрецептурні знеболювальні часто допомагають полегшити дискомфорт у попереку, доки ви відновлюєтеся після незначної травми чи розтягування.

Терапія гарячим та холодним повітрям також може допомогти полегшити біль у попереку.

Ви, можливо, чули, як деякі люди присягаються, що грілка допоможе при болях у попереку, в той час як інші наполягають на використанні пакету з льодом. Як гарячі, так і холодні температури можуть бути ефективними, тому використовуйте лікування, яке підходить вам найкраще.

В цілому холодні температури знижують запалення і зменшують набряк. Тепло може допомогти розслабити м'язи попереку. Залежно від симптомів болю в попереку, ви можете спробувати холодну або гарячу терапію по 20 хвилин за раз, кілька разів на день, доки біль у спині не зменшиться.

Як полегшити біль у попереку – легкі вправи:

Хоча відпочинок є важливим для одужання, переконайтеся, що ви не сидите на дивані весь день. Вправи з низьким ударним навантаженням, такі як ходьба, плавання або проста розтяжка, сприяють одужанню та посилюють приплив крові. Якщо ви взагалі не рухаєтеся, м'язи навколо хребта можуть затвердіти або послабшати, що посилить біль у попереку.

Джерело: advocatehealth .

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