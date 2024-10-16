Хороша новина полягає в тому, що осінь - саме час посадити у своєму саду яблуню, і садівники мають кілька корисних порад, з яких можна почати.

Перш ніж посадити яблуню восени, щоб мати щедрий урожай наступного року, ретельно продумайте свій сад і те, скільки тіні даватиме дерево, коли воно повністю виросте.

Деякі яблуні ростуть швидше за інших. Подумайте, яку дику природу приваблюватиме дерево, і чи потрібно вам буде захищати його від ненажерливих шкідників, що полюють за фруктовою закускою.

Яблука популярні та існують у багатьох сортах, що підходять для різних кліматичних умов. Їм потрібне повне сонце і добре дренований ґрунт.

Як посадити яблуню восени:

Для початку вам потрібно підготувати всі посадкові матеріали для посадки яблуні, включаючи інструменти, шланг або лійку, необхідні коригувальні матеріали та, звичайно ж, нове дерево плодове.

Виберіть гарне сонячне місце для посадки яблуні, яке отримує близько 8 годин повного сонячного світла на день, і добре дренований грунт.

Для грунтів, які тверді і важкі в глині, розгляньте можливість створення насипу трохи вище за рівень рідного грунту з компостом і мульчею, щоб створити легше середовище для вкорінення вашого нового дерева.

Далі вам потрібно буде викопати яму для посадки яблуні приблизно вдвічі більше кореневої грудки. Після того, як яма буде готова, вам потрібно буде посадити дерево так, щоб верх кореневої грудки був на одному рівні з лінією рідного ґрунту або, якщо ви насипали горбок, на одному рівні з верхом горбка.

Додатковим кроком тут буде заповнення ями водою перед посадкою та очікування години або більше, щоб вода ввібралася. Цей додатковий крок важливіший для більш важких ґрунтів та для клімату з невеликою кількістю опадів.

Додаткова вода допоможе зволожити глибший ґрунт для посадки яблуні восени і повернути його до життя, так би мовити.

Тепер, коли ваше дерево яблуні посаджено, сформуйте навколо нього невелику чашу навколишнього ґрунту. Це слід зробити так, щоб вода не накопичувалася біля ствола яблуні після того, як ви це сплануєте.

Джерело: чотириwindsgrowers .

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