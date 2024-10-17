Підживлення полуниці трохи відрізняється від добрива багатьох інших їстівних культур, залежно від того, коли воно плодоносить.

Підживлення полуниці восени для рівномірного, збалансованого зростання є ключем до збирання гарного врожаю та підтримання продуктивності вашої грядки більше одного року.

Ось що вам потрібно знати про підживлення полуниці восени для здорового зростання та максимального врожаю.

Перш ніж вносити добрива, Завжди садіть полуницю в багатий, багатий на поживні речовини грунт в першу чергу.

Чим підгодувати полуницю восени

Підтримання правильного рівня pH має важливе значення для процесу удобрення полуниці, щоб принести користь вашому урожаю полуниці. Перевірте рівень pH перед внесенням добрива на трохи кислий рівень від 5,3 до 6,5.

Занадто багато азоту може підвищити кислотність і придушити зростання коренів, що призведе до поганого розвитку квітів та плодів. Нестача азоту може спричинити затримку росту та втрату врожаю.

Полуниця використовує багато азоту для утворення пагонів і зав'язування плодів, тому важливо почати зі злегка кислого, багатого, добре дренованого грунту.

Працюйте з компостом, що добре перепрів гній або торфом і додайте збалансоване добрива NPK, що повільно вивільняється, за два тижні до посадки полуниці.

Для підживлення рослин горщиків полуниці використовуйте комбінацію якісної грунтової суміші, компосту і гранульованого добрива.

Мета добрива полуниці – підтримувати рівень pH, забезпечуючи достатню кількість азоту для коренів та листя, але не за рахунок квітів та плодів полуниці.

NPK 10-10-10 або 20-20-20, що повільно вивільняється, — найкращий вибір для початку. Доступно безліч органічних альтернатив, включаючи кров'яне борошно, яке містить добрий відсоток азоту.

Джерело: цяпруза .

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