Дотримання цих порад ви дізнаєтеся, як знизити артеріальний тиск або контролювати його, якщо він вже діагностований.

Важливо регулярно перевіряти кров'яний тиск і знати, як знизити артеріальний тиск без таблеток.

Високий артеріальний тиск значно збільшує ризик ішемічної хвороби серця, інсульту та захворювань нирок.

Високий артеріальний тиск зазвичай не відчувається і не помічається, його можна не діагностувати, оскільки зазвичай він не має симптомів.

Незалежно від цього, високий кров'яний тиск може призвести до пошкодження нирок, інсульту або серцевого нападу.

Як знизити артеріальний тиск без таблеток:

1. Регулярна фізична активність. Постарайтеся щодня займатися помірно інтенсивною активністю та довести її тривалість щонайменше до 150 хвилин на тиждень, розбиваючи заняття на 10 хвилин або більше.

2. Підтримуйте здорову вагу. Деяким людям досить просто схуднути, щоби знизити артеріальний тиск до нормального рівня.

3. Дотримуйтесь здорової збалансованої дієти. Намагайтеся з'їдати п'ять порцій фруктів та овочів щодня.

4. Зменшіть споживання солі. Не готуйте їжу з сіллю і не додавайте її в їжу за столом, а також зменшіть споживання оброблених харчових продуктів, які містять багато солі.

5. Щоб знизити артеріальний тиск без таблеток – пийте помірно.

Якщо ви вживаєте алкоголь, дотримуйтесь рекомендованої норми та постарайтеся щотижня проводити кілька днів без алкоголю.

6. Приймайте ліки згідно з приписом лікаря. Більшості людей необхідно приймати більше одного типу ліків контролю артеріального тиску. Не припиняйте прийом ліків без попередньої консультації з лікарем.

Джерело: bhf.org.

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