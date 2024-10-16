Восени ґрунт все ще відносно теплий, так що ще не пізно щось садити в сад дізнайтеся, які рослини можна посадити.

Літня спека вже пройшла, тому вам не потрібно турбуватися про те, що рослини загинуть від теплового стресу або посухи, тому ознайомтеся, які рослини можна посадити восени .

Шкідники та хвороби становлять меншу загрозу у більш прохолодну погоду восени.

Які рослини можна посадити восени:

Осінь - ідеальний час для посадки весняноквітучих цибулинних, таких як тюльпани, нарциси, крокуси та аліуми.

Їх треба садити зараз, щоб у них було кілька місяців, щоб укоренитися в землі, перш ніж вони зацвітуть навесні.

Обов'язково дочекайтеся, поки грунт охолоне, інакше ваші весняні цибулинні можуть зацвісти зарано.

Хорошими прикладами однорічних рослин, що квітнуть восени, є братки та віоли, які ідеально підходять для підвісних осінніх кошиків, діжок та контейнерів, а також для бордюрів. Вони стійкі до морозу і будуть чудово почуватися навіть при температурах трохи нижче нуля.

Інші квітучі рослини однорічники, які переносять осінь та холодну погоду, включають хризантеми, лобелію та солодкий аліссум.

Ви також можете посадити кілька декоративних видів капусти, так як вони додають родзинку бордюрам, коли стають гарними відтінками фіолетового та рожевого.

Тримайте всі посаджені восени багаторічні рослини, що добре поливаються, поки земля не замерзне, щоб спонукати їх відростити нові, здорові корені, перш ніж вони впадуть у сплячку на зиму.

Захистіть їх від морозного пучення, накривши їх шаром подрібненого листя або іншої мульчі. Коли настане весна, вони будуть готові заповнити ваші грядки свіжим листям.

Джерело: tandcg .

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