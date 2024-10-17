Потужні бурі народжуються на Сонці, що вічно сяє електрогенераторі нашої галактики, метеозалежні люди можуть відчути їх на собі, тому важливо знати, що не можна їсти в ці дні, щоб не погіршити стан.
Сонячні спалахи іноді випромінюють сплески електромагнітного випромінювання, які прямують до нашої планети.
Коли ці енергійні сонячні частинки стикаються з магнітним полем Землі, вони створюють ці сумнозвісні геомагнітні бурі.
Якщо шторм досить потужний, він може викликати електричні струми у дротах на поверхні Землі, потенційно перевантажуючи, ушкоджуючи енергосистеми і не тільки.
Що не можна їсти метеозалежним людям під час магнітних бур:
Часта причина погіршення стану – різкі перепади атмосферного тиску. Спровокувати нездужання можуть коливання температури, вологості повітря. Не проходить непомітно геомагнітна активність.
Причинами метеозалежності часто є супутні захворювання людини, що посилюються на тлі погодних коливань. Це захворювання серцево-судинної системи, астма, хронічний бронхіт, алергія, тривожні розлади.
Погіршення самопочуття можливе при захворюваннях опорно-рухового апарату (артрит, артроз, остеохондроз, травми в анамнезі).
Так, лікарі під час магнітних бур рекомендують виключити з раціону і не є трансжири, тобто смажене, копчене, маргарин.
Потрібно виключити продукти з доданим цукром, а також вироби з білої муки — все це шкодить судинам.
Не можна сіль, адже вона затримує рідину в організмі, що призводить до підвищення тиску.
Коли в повітрі знижений вміст кисню, деякі люди можуть погіршувати самопочуття через продукти, що містять нітрит натрію, наприклад, ковбаси, шинки і так далі.
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