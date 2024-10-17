Фахівці дали прості, але дієві поради, що не можна їсти метеозалежним людям під час магнітних бур.

Потужні бурі народжуються на Сонці, що вічно сяє електрогенераторі нашої галактики, метеозалежні люди можуть відчути їх на собі, тому важливо знати, що не можна їсти в ці дні, щоб не погіршити стан.

Сонячні спалахи іноді випромінюють сплески електромагнітного випромінювання, які прямують до нашої планети.

Коли ці енергійні сонячні частинки стикаються з магнітним полем Землі, вони створюють ці сумнозвісні геомагнітні бурі.

Якщо шторм досить потужний, він може викликати електричні струми у дротах на поверхні Землі, потенційно перевантажуючи, ушкоджуючи енергосистеми і не тільки.

Що не можна їсти метеозалежним людям під час магнітних бур:

Часта причина погіршення стану – різкі перепади атмосферного тиску. Спровокувати нездужання можуть коливання температури, вологості повітря. Не проходить непомітно геомагнітна активність.

Причинами метеозалежності часто є супутні захворювання людини, що посилюються на тлі погодних коливань. Це захворювання серцево-судинної системи, астма, хронічний бронхіт, алергія, тривожні розлади.

Погіршення самопочуття можливе при захворюваннях опорно-рухового апарату (артрит, артроз, остеохондроз, травми в анамнезі).

Так, лікарі під час магнітних бур рекомендують виключити з раціону і не є трансжири, тобто смажене, копчене, маргарин.

Потрібно виключити продукти з доданим цукром, а також вироби з білої муки — все це шкодить судинам.

Не можна сіль, адже вона затримує рідину в організмі, що призводить до підвищення тиску.

Коли в повітрі знижений вміст кисню, деякі люди можуть погіршувати самопочуття через продукти, що містять нітрит натрію, наприклад, ковбаси, шинки і так далі.

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