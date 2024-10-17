Шум у вухах – це сприйняття звуку, тобто ми щось чуємо, що не має зовнішнього джерела.

Про це повідомив на своєму youtube каналі доктор Євген Комаровський.

Механізм виникнення шуму у вухах остаточно не зрозумілий, з причинами також не дуже однозначно.

Особливого надлишку методів лікування, який саме специфічно впливає шум у вухах не так багато, тобто ми все-таки намагаємося проаналізувати, який є фактор ризику і впливом на основне захворювання.

Є три методи лікування, специфічні методи, що впливають саме на шум у вухах, перший метод - це так звана звукова терапія.

Тобто, коли ми намагаємося створити ось цьому шуму якусь альтернативу, яка візьме на себе ініціативу яка стане для нервового стовбура, який проводить звук.

Другий напрямок лікування – це поведінкова терапія – елементарна бесіда. У процесі спілкування психолог вчить людину, як створювати альтернативу, як замість неприємного клацання шипіння навчитися користуватися витягувати з пристрою або навколишнього середовища приємні звуки.

Третій напрямок лікування - це використання ліків, з цим найбільші проблеми, є безліч ліків, які можуть допомогти прибрати загострення основного захворювання та причину шуму у вухах, але ліків здатних впливати безпосередньо на шум у вухах не існує, їх немає.

Якщо хтось вам щось спеціально від шуму у вухах призначає - це здебільшого шарлатанство.

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