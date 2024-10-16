Відомий український доктор Євген Комаровський поділився думкою про вплив магнітних бур на людину.

Про це він повідомив у своєму youtube-каналі.

Сонце - джерело потужного електромагнітного випромінювання, іноді на сонці відбуваються спалахи - це потужні викиди енергії, які тривають кілька годин, кілька хвилин.

Якщо спалах відбувається на тій стороні сонця, яка в даний момент звернена до Землі, то це саме випромінювання доходить до землі і воно звичайно дуже інтенсивне.

Однак Комаровський зазначив, що ВООЗ не вважає метеозалежність хворобою і жодна серйозна медична асоціація не вважає, що треба щось робити у зв'язку з магнітними бурями, що наближаються, людям нічого не треба робити.

За словами лікаря, є переконливі дані про те, що магнітні бурі мають дуже серйозний вплив на техніку.

Зокрема, можуть викликати порушення зв'язку, змінювати системи навігації, космічних кораблів, викликати виникнення вихрових індукційних струмів у трансформаторах і трубопроводах і навіть у деяких ситуаціях руйнувати енергетичні системи.

Але якщо Ви боїтеся магнітних бур, то в день магнітної бурі постарайтеся ні на кого не кричати, ні з ким не лаятись, не пити алкоголь, не йти в сауну, не пірнати в холодну ополонку, а спокійно гуляти, жити у світі, не писати погані коментарі, і не забувати приймати потрібні ліки.

Загалом бути у світі з навколишнім середовищем, коли людина має мир із навколишнім середовищем і з тими, хто поруч, то магнітна буря їй не небезпечна.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.