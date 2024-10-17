Базилік вирощений на підвіконні захищений від суворих умов, ви повністю контролюєте світло та воду, і немає жодних шкідників, які могли б з'їсти вашу зелень.
Можливо, ви живете у квартирі або у вас немає більше місця у саду, тому важливо знати, як виростити на підвіконні базилік.
Як виростити базилік: посібник.
Буквально кожен може навчитися садити базилік і доглядати його.
Вартість базиліка мінімальна, а на виконання проекту піде лише півдня. Після цього у вас буде свіжий, запашний, смачний базилік!
Крок 1: Виберіть підвіконня для вирощування базиліку.
Перший крок - вибрати підвіконня, яке отримує повне сонце. Ключ до вирощування великого здорового листя базиліка — 6-8 годин сонячного світла та вологий ґрунт.
Крок 2: Посадіть базилік.
Ви сієте насіння базиліка чи купуєте розсаду? Якщо ви збираєтеся використати насіння, використовуйте суміш для вирощування насіння. Ви також можете зробити комбінацію 50/50 із ґрунтової суміші та стартової суміші для вирощування насіння.
Ви також можете змішати ґрунтову суміш із перлітом для того ж ефекту. Пам'ятайте, що ніколи не слід сіяти насіння базиліка в садовому ґрунті. Садовий ґрунт слід використовувати тільки для рослин, які були вирощені.
Крок №3: Полив та початок догляду за базиліком.
Після посадки ретельно полийте. Чи використовувати добрива вперше – вирішувати вам. Усю воду, що збирається на піддоні, слід вилити. Не залишайте горщик у повному піддоні. Це лише сприяє гниття коренів базиліка.
Поради та рекомендації щодо догляду за базиліком, який вирощування на підвіконні.
У міру зростання рослини обов'язково повертайте горщик кожні кілька днів. Це поступово розподілить сонячне світло. Пам'ятайте, зелень росте до сонця.
Це означає, що ваш базилік буде рости великим, повним листям з усіх боків, а не буде бутонів нерівномірно.
Джерело: pineca .
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