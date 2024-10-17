Є багато причин вирощувати базилік у приміщенні, дізнайтеся, як його виростити на підвіконні будинку.

Базилік вирощений на підвіконні захищений від суворих умов, ви повністю контролюєте світло та воду, і немає жодних шкідників, які могли б з'їсти вашу зелень.

Можливо, ви живете у квартирі або у вас немає більше місця у саду, тому важливо знати, як виростити на підвіконні базилік.

Як виростити базилік: посібник.

Буквально кожен може навчитися садити базилік і доглядати його.

Вартість базиліка мінімальна, а на виконання проекту піде лише півдня. Після цього у вас буде свіжий, запашний, смачний базилік!

Крок 1: Виберіть підвіконня для вирощування базиліку.

Перший крок - вибрати підвіконня, яке отримує повне сонце. Ключ до вирощування великого здорового листя базиліка — 6-8 годин сонячного світла та вологий ґрунт.

Крок 2: Посадіть базилік.

Ви сієте насіння базиліка чи купуєте розсаду? Якщо ви збираєтеся використати насіння, використовуйте суміш для вирощування насіння. Ви також можете зробити комбінацію 50/50 із ґрунтової суміші та стартової суміші для вирощування насіння.

Ви також можете змішати ґрунтову суміш із перлітом для того ж ефекту. Пам'ятайте, що ніколи не слід сіяти насіння базиліка в садовому ґрунті. Садовий ґрунт слід використовувати тільки для рослин, які були вирощені.

Крок №3: Полив та початок догляду за базиліком.

Після посадки ретельно полийте. Чи використовувати добрива вперше – вирішувати вам. Усю воду, що збирається на піддоні, слід вилити. Не залишайте горщик у повному піддоні. Це лише сприяє гниття коренів базиліка.

Поради та рекомендації щодо догляду за базиліком, який вирощування на підвіконні.

У міру зростання рослини обов'язково повертайте горщик кожні кілька днів. Це поступово розподілить сонячне світло. Пам'ятайте, зелень росте до сонця.

Це означає, що ваш базилік буде рости великим, повним листям з усіх боків, а не буде бутонів нерівномірно.

Джерело: pineca .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.