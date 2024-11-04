Все більше пенсіонерів шукають способи поліпшити свої фінансові умови, особливо з огляду на зростаючі витрати на життя.

Пенсіонери, які не мають достатнього трудового стажу, можуть скористатися можливістю отримання соціальної допомоги, яка надається після досягнення 65-річного віку.

Як зазначає Міністерство соціальної політики України, ця допомога, хоча і називається соціальною пенсією, але насправді є формою соціальної підтримки.

На сьогоднішній день соціальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що становить 2361 гривню. Це означає, що навіть з мінімальним стажем роботи українські пенсіонери можуть отримувати цю підтримку. Але що робити, якщо стажу не вистачає для отримання повноцінної пенсії?

Закон пропонує варіант для тих, хто проживає в одному помешканні: якщо в домі живуть дві особи старші 60 років, яким не вистачає стажу для пенсії, але у кожного є по 20 років стажу, вони можуть подати заявку на отримання соціальної допомоги.

Таке подружжя може отримувати соціальну пенсію, в результаті чого їхні загальні виплати складатимуть 4722 гривні на місяць. Проте, якщо вони оформлять базову соціальну допомогу, яка обчислюється на основі їхнього стажу, вони зможуть отримувати по 70% від повного розміру допомоги — тобто по 3150 гривень кожен. У результаті їхні загальні виплати зростуть до 6300 гривень.

Останні новини України:

Втрата пенсій у 2025 році: частина українців більше не отримає своїх виплат.

В Україні виник кадровий голод: у Кабміні розповіли, що робитимуть із аномалією на ринку праці.

Українцям пообіцяли ще один перерахунок пенсій: у Мінсоці розкрили деталі масштабної реформи.