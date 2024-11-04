Пенсіонери, які не мають достатнього трудового стажу, можуть скористатися можливістю отримання соціальної допомоги, яка надається після досягнення 65-річного віку.

Як зазначає Міністерство соціальної політики України, ця допомога, хоча і називається соціальною пенсією, але насправді є формою соціальної підтримки.

На сьогоднішній день соціальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що становить 2361 гривню. Це означає, що навіть з мінімальним стажем роботи українські пенсіонери можуть отримувати цю підтримку. Але що робити, якщо стажу не вистачає для отримання повноцінної пенсії?

пенсія, пенсії, пенсіонери, осінь, зима

Закон пропонує варіант для тих, хто проживає в одному помешканні: якщо в домі живуть дві особи старші 60 років, яким не вистачає стажу для пенсії, але у кожного є по 20 років стажу, вони можуть подати заявку на отримання соціальної допомоги.

Таке подружжя може отримувати соціальну пенсію, в результаті чого їхні загальні виплати складатимуть 4722 гривні на місяць. Проте, якщо вони оформлять базову соціальну допомогу, яка обчислюється на основі їхнього стажу, вони зможуть отримувати по 70% від повного розміру допомоги — тобто по 3150 гривень кожен. У результаті їхні загальні виплати зростуть до 6300 гривень.

Останні новини України:

Втрата пенсій у 2025 році: частина українців більше не отримає своїх виплат.

В Україні виник кадровий голод: у Кабміні розповіли, що робитимуть із аномалією на ринку праці.

Українцям пообіцяли ще один перерахунок пенсій: у Мінсоці розкрили деталі масштабної реформи.