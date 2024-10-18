Незалежно від того, чи ви є досвідченим любителем садівництва або тільки починаєте, важливо знати, що не можна зберігати на подвір'ї восени.

Зима вже не за горами, а це означає, що настав час підготувати свій сад до холодного сезону, дізнайтеся, що не можна зберігати на подвір'ї восени .

Що робити з садовими меблями та барбекю взимку залежить від того, чи є у вас місце для їх зберігання.

Якщо вам пощастило мати сарай або гараж, де їх можна прибрати на сезон, це може бути найпростішим способом захистити їх від негоди.

Що не можна зберігати у дворі восени?

Якщо ви залишаєте садові меблі та барбекю у дворі восени, то переконайтеся, що подушки зберігаються в приміщенні, захищеному від вогкості, і подумайте про придбання чохлів для меблів, щоб захистити тверді поверхні від падаючого листя та морозу.

Постарайтеся як слід почистити меблі, перш ніж накривати її або прибирати на зберігання, і переконайтеся, що вони сухі, перш ніж одягати чохли.

Осінь — чудовий час, щоб привести газонну траву в добрий стан після літа та підготувати її до зимової погоди.

Найкращий спосіб почати, незалежно від стану вашого газону, - це скарифікувати траву: по суті, це означає взяти граблі з металевими зубами або скарифікатор і використовувати їх для видалення сміття та моху.

Якщо ви посадили якісь фрукти та овочі цього року, то ви повинні зібрати врожай, тому що не можна зберігати їх у дворі восени.

Можливо восени, ви також захочете посадити насіння для зимового та весняного збирання врожаю, наприклад, весняну капусту, шпинат та редис.

Джерело: майженавічний час .

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