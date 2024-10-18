Троянди з відкритою кореневою системою слід садити з листопада до березня, проте якщо ви не встигли посадити їх восени, дізнайтеся, як зберегти саджанці троянд до посадки навесні.
Після покупки постарайтеся якнайшвидше висадити саджанці троянд у землю (якщо земля не замерзла і не перезволожена).
Якщо вам потрібно почекати кілька днів, помістіть троянд саджанці у великий горщик і засипте коріння компостом.
Троянди рідко потребують спеціального догляду взимку і здатні витримувати низькі температури у стані спокою, перш ніж повернутися до зростання навесні.
Але перевірте, чи не стали троянди пухкими у ґрунті, утворюючи навколо стебла комір із ґрунту, який може наповнитися водою.
Ущільніть ґрунт навколо стебла і зменшіть висоту троянди, щоб запобігти надмірному розгойдування вітром.
Як зберегти саджанці троянд до посадки навесні:
Якщо саджанець троянди ще не прокинувся від сну - нирки на ньому не розкрилися - його потрібно помістити в пакет зі злегка зволоженим торфом, тирсою або мохом сфагнум і поставити в прохолодне і темне місце.
Температура для збереження саджанців троянд до посадки навесні має бути стабільною на рівні +1-2°С. Попередньо у таких саджанців троянд можна видалити коріння, що підгнили, або зламані гілки і потім обробити їх фунгіцидом.
Перевіряти саджанець троянди потрібно щотижня - чи не з'явилася пліснява, гнилизна. Якщо потрібно, то поміняйте "ґрунт" для троянди в пакеті і стежте за тим, щоб вона була зволоженою.
Де зберігати саджанці до посадки навесні?
Відсік для овочів у холодильнику підходить для зберігання невеликих саджанців троянд, цибулин та бульб. Підвал - підходить для зберігання великих саджанців, не загортаючи в плівку, а прикопавши коріння у вологу тирсу з температурою на рівні + 2-3°С.
Погріб, близько 0 ° С, вологість, в ньому можна зберігати будь-які саджанці троянд, а регулярне провітрювання допоможуть створити відповідні умови.
Джерело: thespruce.
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