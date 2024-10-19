Перше на що доктор Комаровський звернув увагу - сидіти на холодному і ходити холодним - це принципово різні теми.

Про це доктор Комаровський розповів у своєму youtube-каналі.

За його словами, людська стопа через особливості кровопостачання прямо пристосована до того, щоб ходіння по холодному не мало для нас істотного ризику.

Тому якщо дитина раптом із теплої квартири вискочила на деякий час босоніж на балкон – у цьому немає нічого ризикованого. Головне не забороняти йому це народження, а тренувати, щоб судини стопи зберегли свої природні фізіологічні можливості.

Однак наші сідниці фізіологічно не пристосовані до того, щоб на холодному сидіти, величезна м'язова маса багато чутливих нервових закінчень.

Але якщо вам сидіти на холодному комфортно – значить ваш організм фізіологічно компенсує контакт ось із цією найхолоднішою поверхнею, нічого страшного не відбувається.

Не комфортно сидіти - це реально може спровокувати безліч проблем, це спричинює спазм судин, викликає підвищення м'язового тонусу, можливі мікрокрововиливи і це реальна проблема.

Переохолодження може сприяти погіршенню кровопостачання слизових оболонок, активізації умовно патогенної флори і призвести до того ж циститу, але коли це відбудеться, тоді коли ви відчуваєте дискомфорт, коли ви сидите на холодному і Вам погано від цього.

Однак, медична наука не бачить жодного прямого зв'язку між тим, що ви посиділи на холодному і у вас виник пієлонефрит, взагалі це інфекційні хвороби і у них інші причини.

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