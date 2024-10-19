Господині озвучили найпростіший метод, як виростити на підвіконні розмарин.

Перш ніж дізнатися, як виростити на підвіконні розмарин потрібно підібрати правильне місце.

Отже, як виростити на підвіконні розмарин:

Сонячне світло: розмарин процвітає при великій кількості сонячного світла. Ідеальним місцем буде підвіконня на південній стороні, яке отримує не менше 6 годин сонячного світла.

Температура: трави розмарину надають перевагу теплому середовищу. Переконайтеся, що місце не надто продувається протягами і не піддається різким перепадам температур.

Вибір контейнерів:

Дренаж: вибирайте горщики з достатнім дренажем, щоб запобігти заболоченню розмарину на підвіконні.

Розмір: Переконайтеся, що горщики для розмарину досить просторі, але невеликі, щоб поміститися на підвіконні.

Грунт та посадка розмарину:

Тип ґрунту розмарину: використовуйте високоякісну, добре дреновану ґрунтову суміш.

Ви можете почати з насіння або купити невеликі рослини в розпліднику. Посадіть їх в окремі горщики, трохи заглибивши коріння в ґрунт.

Полив та підживлення розмарину на підвіконні:

Полив: Поливайте трави, коли верхній шар ґрунту здається сухим. Уникайте надмірного поливу.

Підживлення розмарину на підвіконні: використовуйте збалансоване універсальне рідке добриво кожні чотири-шість тижнів.

Циркуляція повітря: забезпечте хорошу циркуляцію повітря навколо рослини розмарину, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Джерело: growerdirectfarms .

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