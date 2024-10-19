Перш ніж дізнатися, як виростити на підвіконні розмарин потрібно підібрати правильне місце.
Отже, як виростити на підвіконні розмарин:
Сонячне світло: розмарин процвітає при великій кількості сонячного світла. Ідеальним місцем буде підвіконня на південній стороні, яке отримує не менше 6 годин сонячного світла.
Температура: трави розмарину надають перевагу теплому середовищу. Переконайтеся, що місце не надто продувається протягами і не піддається різким перепадам температур.
Вибір контейнерів:
Дренаж: вибирайте горщики з достатнім дренажем, щоб запобігти заболоченню розмарину на підвіконні.
Розмір: Переконайтеся, що горщики для розмарину досить просторі, але невеликі, щоб поміститися на підвіконні.
Грунт та посадка розмарину:
Тип ґрунту розмарину: використовуйте високоякісну, добре дреновану ґрунтову суміш.
Ви можете почати з насіння або купити невеликі рослини в розпліднику. Посадіть їх в окремі горщики, трохи заглибивши коріння в ґрунт.
Полив та підживлення розмарину на підвіконні:
Полив: Поливайте трави, коли верхній шар ґрунту здається сухим. Уникайте надмірного поливу.
Підживлення розмарину на підвіконні: використовуйте збалансоване універсальне рідке добриво кожні чотири-шість тижнів.
Циркуляція повітря: забезпечте хорошу циркуляцію повітря навколо рослини розмарину, щоб запобігти грибковим захворюванням.
Джерело: growerdirectfarms .
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