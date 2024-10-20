У цій статті ви дізнаєтеся про все, що вам потрібно знати про вирощування огірків на підвіконні.
Огірки найкраще сіяти у приміщенні на підвіконні, тому що їх можна почати вирощувати раніше та отримати більш ранній урожай.
Метод проростання огірків також надійніший, і за молодими рослинами легше доглядати, поки вони не стануть витривалішими. Огірки слід перемістити в остаточне місце зростання приблизно за місяць.
Наповніть горщики діаметром 10 см компостом для насіння, добре полийте, потім посійте по одному насінню в центр кожного на глибину 1-2 см. Покладіть насіння огірків на бік, щоб запобігти гниття.
Поставте горщики з огірками в пропагатор, якщо він у вас є - це переносна, легка конструкція, зазвичай пластикова, з кришкою, що вентилюється або невентилюється, яка забезпечує вологу, злегка теплу атмосферу.
Він корисний для проростання насіння огірків та укорінення живців і може мати регульований термостатичний контроль температури.
Потім ви отримаєте саджанець - це молода рослина, вирощена з насіння огірків.
Поява саджанців огірків на підвіконні може зайняти один-два тижні.
Продовжуйте тримати молоді рослини у теплі, на яскравому світлі та регулярно поливати.
Посів огірків на підвіконні має кілька переваг:
Надійні теплі умови, які мають сприяти кращому проростанню огірків.
Захищає розсаду огірків від слимаків та равликів, і від негоди.
Джерело: rhs.org.uk.
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