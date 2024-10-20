Огірки - дуже теплолюбні рослини, найкраще заздалегідь вирощувати їх на підвіконні, щоб можна було збирати врожай протягом тривалого часу.

У цій статті ви дізнаєтеся про все, що вам потрібно знати про вирощування огірків на підвіконні.

Огірки найкраще сіяти у приміщенні на підвіконні, тому що їх можна почати вирощувати раніше та отримати більш ранній урожай.

Метод проростання огірків також надійніший, і за молодими рослинами легше доглядати, поки вони не стануть витривалішими. Огірки слід перемістити в остаточне місце зростання приблизно за місяць.

Наповніть горщики діаметром 10 см компостом для насіння, добре полийте, потім посійте по одному насінню в центр кожного на глибину 1-2 см. Покладіть насіння огірків на бік, щоб запобігти гниття.

Поставте горщики з огірками в пропагатор, якщо він у вас є - це переносна, легка конструкція, зазвичай пластикова, з кришкою, що вентилюється або невентилюється, яка забезпечує вологу, злегка теплу атмосферу.

Він корисний для проростання насіння огірків та укорінення живців і може мати регульований термостатичний контроль температури.

Потім ви отримаєте саджанець - це молода рослина, вирощена з насіння огірків.

Поява саджанців огірків на підвіконні може зайняти один-два тижні.

Продовжуйте тримати молоді рослини у теплі, на яскравому світлі та регулярно поливати.

Посів огірків на підвіконні має кілька переваг:

Надійні теплі умови, які мають сприяти кращому проростанню огірків.

Захищає розсаду огірків від слимаків та равликів, і від негоди.

Джерело: rhs.org.uk.

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