Є певні напрями профілактики, щоб забезпечити максимальну міцність кісток та профілактику травм та падінь у людей похилого віку .

Про це повідомив доктор Євген Комаровський у своєму youtube-каналі.

Забезпечити міцність кісток - це звичайно завдання лікарів і головні напрями профілактики - це переконатися.

Літня людина повинна отримувати достатню кількість білка, кальцію та достатню кількість вітаміну D на добу.

Ось ці три напрями, які ми просто зобов'язані забезпечити.

Далі ми повинні враховувати, що у людей похилого віку є певні фактори ризику, якщо у даної людини ці фактори ризику присутні то стосовно такої людини і вітамін D і кальцій і білок і медогляди і максимально можливі заходи профілактики.

Є два найважливіші напрями профілактики: перший – це звернути увагу на своє здоров'я.

Головна рекомендація – залишатися фізично активним, регулярні вправи найрізноманітніші, дуже важливо зберігати гнучкість суглобів зв'язок сухожиль – легкі навантаження.

Звертайте увагу, що навіть незначні зміни зору і слуху багаторазово підвищують ризик падінь.

Намагайтеся висипатися чим більше ви втомилися, тим більше у вас шансів впасти.

Про алкоголь та нікотин – все очевидно. Ніколи не намагайтеся швидко вставати.

Останні новини України:

Доктор Комаровський розповів, як позбутися шуму у вухах: три головні способи.

Як магнітні бурі впливають на людину: лікар Комаровський здивував відповіддю.

Як допомогти дитині впоратися зі стресом: доктор Комаровський назвав найдієвіші методи.