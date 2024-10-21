Якщо вам потрібно дізнатися, як захистити врожай та оселю від гризунів, не бійтеся - є багато природних способів взяти ситуацію під контроль.

Ось як позбутися гризунів - не чекайте, що ці методи позбавлять шкідників, для цього вам знадобляться інші методи.

Крім того, що вони завдають неприємностей і поїдають ваші запаси, вони можуть поширювати хвороби.

Як захистити врожай та оселю від гризунів?

Щоб захистити врожай та оселю від гризунів природним шляхом, потрібно закласти всі щілини вздовж плінтусів, підлоги, стін чи труб, в ідеалі за допомогою спеціального герметика для щілин від мишей та щурів.

Перегляньте свою оселю зовні, щоб визначити можливі точки доступу.

Закрийте всі отвори навколо труб за допомогою сталевої дротяної вати та герметика, починаючи з найнижчих точок, куди гризуни можуть легко дістатися, потім зробіть те саме вище і в будь-яких щілинах навколо карнизів.

Гризуни ненавидять запах м'яти. Нанесіть кілька ватних кульок з краплями олії м'яти і розкладіть їх у місцях, які можуть залучити гризунів, наприклад, у шафах з їжею або у будь-якому місці, де ви помітили докази.

Запах вивітрюється, тому вам доведеться повторювати це приблизно раз на тиждень.

Присутність кішки також відлякує гризунів, тому заклад кішки як домашня тварина або тимчасова присутність у оселі сусідської кішки може відлякати мишей.

Якщо ви шукаєте високотехнологічне рішення, підключіть ультразвуковий відлякувач гризунів.

Джерело: homesandgardens .

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