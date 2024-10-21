Огородники дали важливі поради, як потрібно правильно боротися з бур'янами восени після збирання врожаю.

Стратегія боротьби після збирання врожаю важлива для боротьби з багаторічними та однорічними бур'янами , щоб не дати їм вкрасти вологу раннього сезону навесні, і формування стратегії стає простіше, коли ви бачите всі свої варіанти одразу.

Використовуйте інформацію в цьому посібнику з можливістю пошуку, щоб легко боротися з бур'янами восени після збирання врожаю.

Крім збільшення норм гербіцидів, для боротьби з бур'янами після збирання врожаю на вашому городі є безліч варіантів.

Поєднання кількох варіантів може допомогти досягти максимального контролю за бур'янами.

Посіви сильної пшениці озимої будуть краще конкурувати з бур'янами, що дозволить вам зосередитися на боротьбі з бур'янами в парі.

Як боротися з бур'янами восени після збирання врожаю?

Підготовка хорошого твердого насіннєвого ложа, своєчасна боротьба з бур'янами, добриво при необхідності, правильний посів, посадка в оптимальний час та боротьба з бур'янами після збирання врожаю - дають найкращі шанси на скорочення популяції бур'янів та їх життєздатності після збирання врожаю.

Крім того, важливо уважно стежити за розвитком бур'янів та проводити обприскування у належний час для досягнення максимального контролю.

Якщо бур'яни перебувають у стані сильного посушливого стресу, дочекайтеся дощу і обприскайте приблизно через тиждень.

Джерело: cropwatch .

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