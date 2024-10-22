Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у Кропивницькому, який готував ракетні удари по Кіровоградщині, обходячи систему протиповітряної оборони.

Як повідомили у СБУ, затриманим виявився 34-річний місцевий житель, який передавав окупантам інформацію про місця базування та маршрути руху Сил оборони.

За даними контррозвідки, ворога найбільше цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ. Зрадник об’їжджав територію обласного центру в пошуках зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

У разі виявлення військових об'єктів він планував фотографувати або знімати їх на відео та прив'язувати координати до Google Maps. Ця інформація була необхідна окупантам для підготовки нових ракетно-дронових атак по регіону, щоб обійти українську ППО.

Крім того, фігурант відслідковував час та місце переміщення військових колон, що рухалися до передової. Для конспірації він постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, видаючи їх за прогулянки.

СБУ затримала його "на гарячому", коли він проводив розвідку поблизу військового об’єкта. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому він фотографував об’єкт Сил оборони, а також виявили анонімний чат у популярному месенджері, який він використовував для зв'язку з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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