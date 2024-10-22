Уряд встановив курс у бюджеті на наступний рік на рівні 45 гривень за долар, що викликало хвилювання серед населення.

Уряд заклав у бюджет на наступний рік курс долара на рівні 45 гривень, це викликало занепокоєння серед населення, оскільки останнім часом курс наближається до цієї бюджетної позначки.

Банкір Юрій Гелетій розповів, чи буде насправді долар по 45 у 2025 році.

Банкір Юрій Гелетій підкреслив, що Національний банк України не публікує прогнози курсу на наступний рік, тому точно стверджувати, чи досягне долар позначки 45 гривень, неможливо.

"Ви знаєте, що НБУ не публікує курсових прогнозів, тому дати нашу оцінку реалістичності такому курсовому прогнозу я не можу. Натомість повторюся, що НБУ ніколи не прив’язується до курсового показника в бюджеті", - пояснив експерт.

Гелетій уточнив, що це значення є виключно розрахунковим і використовується для формування бюджету. У поточному бюджеті середньорічний курс долара встановлено на рівні 40,7 гривні, а наприкінці року очікується, що він складе 42,1 гривні за долар.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) планує відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також до білоруського рубля, іранського ріала та деяких інших валют.

На своєму офіційному сайті НБУ повідомив, що в Україні існує два списки валют для визначення офіційного курсу: щоденний (33 валюти) та щомісячний (24 валюти).

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