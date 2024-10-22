Суд, заслухавши обґрунтовані та беззаперечні доводи прокурора призначив покарання винному у розтраті.

У Київській області судили керівника складу будівельних матеріалів, який розтратив майно підприємства на понад 1,5 мільйона гривень.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Київської обласної прокуратури в Telegram.

Чоловік, який займав посаду завідувача складу, розтратив будівельні матеріали підприємства на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень на користь третьої особи. Щоб приховати нестачу перед комісією, він підробив інвентаризаційний опис.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бориспільської окружної прокуратури керівника складу будівельних матеріалів визнано винним у вчиненні розтрати майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Суд, заслухавши обґрунтовані та беззаперечні доводи прокурора призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади на 2 роки.

Нагадаємо про схожий інцидент. Суд визнав винними колишнього виконувача обов’язків голови Нікопольської районної державної адміністрації та двох його спільників у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні. Їм призначено покарання – 7 років тюрми з конфіскацією майна.

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