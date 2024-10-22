З метою відшкодування завданих збитків ДБР вжило заходів для виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних.

Завершено досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та його спільників, які постачали неякісний військовий одяг для Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень.

Про це повідомили в ДБР.

Матеріали кримінального провадження передані стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

Очолював цю схему підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Їхні компанії уклали у 2023 році контракти з Міністерством оборони на постачання військового одягу на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Протягом цього року Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн за вказаними договорами.

Однак, відповідно до експертиз, поставлений товар не відповідав технічним вимогам договорів через низьку якість і не міг використовуватися за призначенням. Це призвело до збитків для держави у розмірі 1 млрд 167 млн гривень.

ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а один із фігурантів оголошений у міжнародний розшук.

Організатор схеми та його спільники обвинувачуються у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України). Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

З метою відшкодування завданих збитків ДБР вжило заходів для виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що до суду вже направлено обвинувальний акт щодо львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Гроші призначалися за сприяння у поверненні вилученого майна та закритті кримінального провадження стосовно його компаній, які є одними з найбільших постачальників Міністерства оборони.

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