При тому для переходу на особливі тарифи необхідно подати заяви, а в деяких випадках – пройти певну процедуру.

В Україні населення користується загальним тарифом на електроенергію, який становить 4,32 грн за кВт·год, проте є ситуації, коли можна сплатити менше - це стосується двох конкретних випадків.

Про це йдеться в роз'ясненні "Волиньелектрозбут".

Менше платити за електроенергію можуть ті, хто користується тільки електричним опаленням. Ця норма діє з 1 жовтня до 30 квітня, на обсяг електроенергії до 2000 кВт·год на місяць. У такому випадку тариф становитиме 2,64 грн за кВт·год.

Проте, якщо споживання перевищить 2000 кВт·год, залишок буде оплачуватись за загальним тарифом 4,32 грн. Наприклад, за 2000 кВт·год слід буде сплатити 5280 грн, а за 2001 кВт·год – вже 8644,3 грн.

Це правило покликане стимулювати українців з електричним опаленням утримувати споживання до 2000 кВт·год. Важливо зауважити, що скористатися пільговим тарифом можуть не всі. У технічному паспорті на квартиру або будинок має бути вказано, що тип опалення – електричне. Якщо ж у вас централізоване опалення, а електрична тепла підлога – пільгового тарифу не буде.

Отже, перейти на тариф 2,64 грн за кВт·год можливо тільки у випадку, якщо в енергетичному паспорті вказано, що квартира чи будинок опалюються електричною енергією.

Також буде введено особливий тариф для власників двозонних або тризонних лічильників.

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