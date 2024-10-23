"ПриватБанк" розірвав співпрацю з одним із клієнтів, який відкрив рахунок в іншому банку як фізична особа-підприємець.

"ПриватБанк" забороняє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, які розірвали співпрацю з банком і відкрили рахунки в інших фінансових установах.

Цю інформацію повідомляє портал "Мінфін". Клієнти скаржаться на неможливість здійснення переказів на ім'я таких осіб.

Як повідомляється, "ПриватБанк" розірвав співпрацю з одним із клієнтів, який відкрив рахунок в іншому банку як фізична особа-підприємець. Однак виявилось, що перекази на його новий рахунок з карток "ПриватБанку" неможливі.

Жінка, що описала цю ситуацію, зазначила, що її чоловік отримав відмову від "ПриватБанку", коли у нього влітку виникли проблеми через фінансовий моніторинг. "ПриватБанк" розірвав з ним співпрацю через 20 тисяч гривень надходжень на місяць. Після цього чоловік відкрив ФОП і рахунок в "Моно", але клієнти не могли переказати йому гроші за товари з карток "ПриватБанку".

"Все, завіса, напрацювалися… При зверненні на підтримку Привату жодних пояснень не дають! А клієнтів, у яких тільки один банк, і той Приват, дуже багато (і, як виявилося, така ж проблема не тільки у чоловіка, а в багатьох, кого відшив Приват, а тепер вставляє палиці у колеса для підприємців!). Підвищуємо економіку країни!", — резюмувала жінка.

Представники "ПриватБанку" не надали конкретних деталей щодо причин обмеження клієнтів у можливості переказувати кошти на рахунки в інших банках. Вони підкреслили, що банк діє виключно в межах чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють банківську діяльність.

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