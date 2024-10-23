Затримано агентурну пару, яка діяла на користь фсб і координувала повітряні удари російських військ по п'яти областях України, зокрема Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст та його 34-річна співмешканка. Пара шукала швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де їх завербував представник фсб, запропонувавши гроші за співпрацю.

За вказівкою куратора, вони подорожували по регіонах під виглядом "сімейної пари" та збирали координати для ракетних і дронових атак. Під час повітряних ударів фігуранти також мали відслідковувати геолокації систем протиповітряної оборони та уточнювати наслідки "прильотів".

Слідство встановило, що під час переїздів в інші міста України агентів орендували квартири з видом на потенційні цілі. Вони встановлювали мобільні телефони з додатковими джерелами живлення у вікнах, щоб в онлайн-режимі транслювати зображення для російських військових.

Служба безпеки завчасно викрила їхню діяльність і затримала їх у Краматорську, куди вони повернулися для продовження роботи на ворога. Під час спецоперації вилучили всі мобільні пристрої, які використовувалися для спостереження.

Зібрані докази дозволили слідчим повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисники наразі перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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