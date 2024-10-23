Українських автомобілістів очікують суттєві зміни в законодавстві щодо покарань - зокрема їм збільшать розмір низки штрафів за популярні порушення.

Інформацію оприлюднив автоблогер Олександр Металіді на його YouTube-каналі.

Кожен водій зобов'язаний сідати за кермо, маючи при собі посвідчення водія. Якщо його немає, то поліцейський під час перевірки документів випише протокол.

Відповідальність за керування автомобілем без водійських прав регулюється статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця стаття передбачає покарання за відсутність відповідних документів, таких як права водія, технічний паспорт та страховий поліс, якщо водій не може їх пред'явити правоохоронцям. Крім того, відповідальність настає у випадках, коли водій має тимчасове обмеження у праві керування, був позбавлений цих прав або повторно порушив правила протягом року.

Основні зміни:

Штраф за керування автомобілем без водійських прав зріс з 510 до 20 400 гривень.

За повторне порушення штраф може досягати 40 800 гривень.

Можливе позбавлення водійського посвідчення на термін до 7 років у випадку повторного правопорушення.

Збільшено відповідальність за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Останні новини України:

На пішоходів чекають штрафи: доведеться заплатити за перехід дороги не на "зебрі".

Українців штрафують за автогаз: комусь доведеться заплатити 1700 гривень.

Українцям впаяють штрафи за збирання горіхів, грибів та ягід: у Раді визначились із розміром покарання.