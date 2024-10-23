Експерти визначили різницю між ринковою вартістю безпілотників та фактично сплаченою сумою, виявивши, що посадовці переплатили в рази.

Правоохоронці розслідують можливе завищення цін на закупівлі дронів Полтавською громадою та встановлюють розмір переплати.

Як повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій, у січні 2024 року інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Експерти визначили різницю між ринковою вартістю безпілотників та фактично сплаченою сумою, виявивши, що посадовці переплатили 9 млн грн.

В даний час процесуальне керівництво передано Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» повідомила про резонансну закупівлю 170 квадрокоптерів на суму 38,8 млн грн Полтавською міськрадою, що призвело до відкриття кримінального провадження за можливу розтрату бюджетних коштів.

Виявилося, що ТОВ «Зед-Мобайл» купувало 170 дронів у київської компанії та перепродавало Полтавській громаді з націнкою по 100 тис. грн за одиницю.

Очільниця податкової служби Полтавщини Алла Рябкова повідомила, що під час аналізу цінових пропозицій з'ясували, що «Зед-Мобайл» купував квадрокоптери у ТОВ «Комел», яке імпортувало товари з Польщі, Туреччини та Китаю.

Ціни на дрони варіювалися від 181 до 229 тис. грн, а Полтаві їх продавали за ціною 136 тис. грн на модель Mavic 3 Fly, у той час як ціна придбання коливалася від 78 до 107 тис. грн. На квадрокоптер Autel ціна становила 361 тис. грн, а «Зед-Мобайл» купував його за 300 тис. грн.

Податкова служба також виявила зміни в модифікації продукції під час закупівлі. Матеріали передали прокуратурі для перевірки ідентичності продукції, що імпортувалася, оскільки «Зед-Мобайл» не проводив перепрошивання дронів.

Детективи продовжують вивчати документи Полтавської міської ради щодо розтрат під час закупівлі дронів. Розслідування розпочалося 2 липня, і правоохоронці підозрюють полтавських посадовців у зловживаннях під час закупівлі дронів у рамках програми «Полтавський спротив», що могло призвести до привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Джерело: ЗМІСТ.

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