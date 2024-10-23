У першій половині останньої декади жовтня валютний ринок України буде сфокусований на завершенні розрахунків бізнесу з бюджетом та наближенні звітної дати.

До кінця поточного робочого тижня зміниться вартість американської валюти - так, в українських обмінниках очікується помітна зміна курсу долара.

Про курсові очікування розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев.

У першій половині останньої декади жовтня валютний ринок України буде сфокусований на завершенні розрахунків бізнесу з бюджетом та наближенні звітної дати.

Представникам практично всіх секторів економіки доведеться перегрупувати свої фінансові ресурси, щоб забезпечити необхідні бюджетні платежі, які значно зросли.

"Причиною таких тектонічних перегрупувань стане набрання чинності ресурсного законопроєкту, яким підвищуються податки заднім числом, із 1 жовтня. За розрахунками ініціаторів цих змін, новації мають дати бюджету ще цього року додаткові 30 млрд грн. Якщо це так, то в жовтні ця сума, теоретично, може досягти 7−10 млрд грн, які платникам податків доведеться вийняти зі своєї кишені та бізнесу", – пояснив аналітик.

Він також зазначив, що для більшості клієнтів банків акумулювати значні суми для розрахунків з бюджетом протягом кількох днів буде складно, тому їм варто підготувати ці ресурси заздалегідь. Це, у свою чергу, збільшить попит на гривню на ринку.

Прогнози вказують на те, що до кінця цього робочого тижня (який завершується 25 жовтня) курс американського долара коливатиметься в межах 41,05–41,65 грн.

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