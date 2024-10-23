Всі троє отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

На Одещині поліція викрила диверсантів - стало відомо, що зрадники підпалювали релейні шафи "Укрзалізниці" на замовлення спецслужб рф.

Подробиці повідомила Одеська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури трьом місцевим жителям повідомлено про підозру в скоєнні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

Слідство встановило, що підозрювані, скориставшись одним із месенджерів, зв'язалися з представником держави-агресора, який запропонував їм "підзаробити" на підпалах об'єктів Укрзалізниці.

Наприкінці серпня 2024 року, використовуючи підготовлену запальну суміш, вони здійснили підпали двох релейних шаф на залізничному перегоні в південній частині Одещини. При цьому підозрювані знімали свої дії на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи.

Всі троє отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки та Національна поліція затримали «на гарячому» ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому. Пріоритетними цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці.

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