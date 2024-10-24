Співробітники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися виконати тестове завдання.

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція затримали агентів російської військової розвідки (ГРУ), які планували теракт у Києві.

Про це повідомили у СБУ.

Під час спеціальної операції було затримано двох російських агентів, які готували саморобний вибуховий пристрій для підриву в одному з багатолюдних місць столиці. За даними СБУ, їхня мета полягала в тому, щоб завдати максимальних втрат серед цивільного населення Києва та посіяти паніку.

Російські спецслужби дистанційно завербували 20-річну жінку з Запоріжжя, яка шукала "легкі" заробітки у Телеграм-каналах. Після вербування їй були надані детальні інструкції щодо виготовлення вибухового пристрою з підручних засобів.

Зловмисниця отримала вказівки про використання двох мобільних телефонів, до яких потрібно було підключити детонатор з пластидом, який їй мали передати з замаскованого схрону.Геолокацію цього схрону російські агенти планували надіслати дівчині напередодні теракту.

Установлено, що вона підтримувала зв'язок з кадровим співробітником ГРУ, який перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області. До злочинної діяльності вона залучила свого 26-річного співмешканця. Перед здійсненням теракту обидва мали виконати "контрольне" завдання — підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ в Запоріжжі.

Співробітники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), що виконувала завдання на південному фронті. На місці події було вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) - можуть отримати довічне. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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