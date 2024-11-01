Експерт повідомив, що адміністративна відповідальність за порушення правил використання енергії, води чи газу регулюється статтею 103-1 Кодексу України.

За порушення правил використання енергії, води чи газу передбачене покарання, яка включає накладення штрафу - в певних випадках можливе також притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Експерт повідомив, що адміністративна відповідальність за порушення правил використання енергії, води чи газу регулюється статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Зокрема, українців можуть покарати за самовільне використання електричної, теплової енергії, гарячої чи питної води у таких випадках: без приладів обліку, якщо їх використання є обов'язковим; через умисне пошкодження приладів обліку; іншими способами.

За ці порушення передбачені такі покарання: попередження; штраф у розмірі від 170 до 850 грн, з можливістю попередження; штраф для посадових осіб від 510 до 1 360 грн.

Окрім того, стаття 103-3 КУпАП передбачає відповідальність за недотримання вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води. За самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження або інше несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку, штрафи становитимуть: для громадян — від 850 до 3 400 грн; для посадових осіб — від 3 400 до 4 250 грн.

Експерт пояснив, що відповідно до статті 188-1 Кримінального кодексу України (ККУ), громадяни можуть бути покарані за викрадення гарячої або питної води, а також електричної чи теплової енергії, якщо їх дії завдали значної шкоди. Це може статися:

через самовільне використання без приладів обліку, коли їх використання є обов'язковим;

внаслідок умисного пошкодження приладів обліку;

іншим чином.

За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді:

штрафу від 1 700 до 3 400 грн;

виправних робіт на термін до 2 років;

пробаційного нагляду на строк до 3 років;

обмеження волі на той самий термін.

Якщо ці дії вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або завдали шкоди в особливо великих розмірах, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, додав експерт.

Джерело: РБК-Україна.

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