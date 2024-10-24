Бійці 112-ї бригади територіальної оборони побували в найзапекліших боях з окупантами, деякі з них перенесли декілька операцій та повернулись на фронт.

Бійці 112-ї бригади ТРО взяли участь у найзапекліших боях з окупантами, і деякі з них перенесли кілька операцій. Після реабілітації вони знову повернуться до своїх побратимів на фронт.

Про це йдеться в сюжеті журналіста "5 каналу".

Військовослужбовець 112-ї бригади територіальної оборони на позивний "Арчі" згадує тяжкі бої поблизу Кремінної у березні минулого року. Тоді, під час бойових дій у Серебрянському лісі, він дивом вижив, але отримав важке поранення ноги від танкового снаряда. Його евакуювали до шпиталю з-під обстрілів, і вже через пів року він знову повернувся до побратимів, щоб виконувати бойові завдання.

Однак травма знову нагадала про себе – почалося запалення кістки через інфекцію. Військовому довелося відвідати численні лікарні, і в результаті він переніс вже вісім операцій.

Після оглядів "Арчі" довелося ампутувати частину колінного суглоба. Протезування можливе лише за кордоном, і він зараз чекає на відповідь від держави щодо допомоги. Після повного відновлення "Арчі" має намір повернутися до служби, вже з протезом.

"Це помста за все, що вони скоїли в нас на території України. За всіх загиблих побратимів, дітей, цивільних. У цивільному житті я поки що себе не бачу", – розповів "Арчі".

Втретє повертається на передову після поранення побратим "Арчі" зі 112-ї бригади територіальної оборони, військовий на позивний "Клик", який наразі завершує свою реабілітацію.

"Побратими стали моєю сім'єю, вони моя друга сім'я. Я без них, і хочеться вірити, що вони без мене, нікуди. Ми вже одне ціле", – зазначив "Клик".

На початку Великої війни він вивіз свою родину за кордон і добровільно пішов захищати рідну землю від російських окупантів. Перший бій відбувся на Луганщині, де "Клик" отримав уламкове поранення руки та контузію. Через пів року він повернувся на фронт, де стримував окупантів у Серебрянському лісі і знову отримав поранення. Третє поранення сталося, коли в автомобіль захисників влучив ворожий дрон.

"Це дуже велика проблема на сьогодні з цими дронами. Я от згадую ті мої поранення, то зараз, звичайно, набагато страшніше. Ці дрони – як напасть якась. Але ми з цим боремося і боремося успішно", – запевнив "Клик".

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