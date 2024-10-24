Мінекономіки оголосило про підписання наказу, який визначає перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва - буде повернено 15% від вартості покупки для тих, хто придбає ці товари.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

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До списку увійшли 88 позицій дев'яти українських виробників – автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск програми компенсацій 24 вересня 2024 року. Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) через банки-партнери програми.

"Багато підприємств вже подалися на участь в програмі, що свідчить про актуальність програми для національного виробника. Ми продовжуємо приймати заявки, і перелік техніки та обладнання буде розширюватися. Плануємо оновлювати перелік щотижня, все залежатиме від активності підприємств", – йдеться у повідомленні.

Щоб взяти участь у програмі, виробникам необхідно подати електронну заявку до Мінекономіки та надати такі дані:

  • ступінь локалізації (мінімум 40%);
  • калькуляцію собівартості та технологічних операцій;
  • розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

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Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, який буде передано банкам для реалізації програми.

Покупцям потрібно оплатити техніку через уповноважений банк, а потім подати заявку на компенсацію, приклавши: копію платіжного документа та акт приймання-передачі.

Компенсацію за товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати в цьому році, подавши заявку до 5 грудня. Для техніки, купленої після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися наступного року. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.

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