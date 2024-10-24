Правило також стосується ситуацій, коли номери не відповідають установленим вимогам.

При повторному порушенні з номерними знаками, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф для українців зростає.

Про порушення з номерними знаками йдеться у Кодексі України про адміністративні правопорушення в статті 121-3.

В Україні водіям забороняється керувати автомобілем, якщо номерний знак забруднений до такої міри, що його символи неможливо розпізнати на відстані 20 метрів. За таке порушення передбачений штраф.

Це правило також стосується ситуацій, коли номери не відповідають установленим вимогам, зокрема:

Перевернуті номерні знаки;

Номери, закриті різними предметами (навіть прозорими), що ускладнюють їх ідентифікацію;

Забруднені номери, які не дозволяють розпізнати їх з відстані 20 метрів;

Номери, що не підсвічуються;

Номери, встановлені не в належному місці.

Якщо водій навмисно намагається приховати цифри на номері, це також тягне за собою штраф у розмірі 2250 гривень. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що деякі водії використовують різні матеріали для маскування номерів.

При повторному порушенні, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф зростає до 5100 гривень, а водія можуть позбавити права керування автомобілем на термін від 3 до 6 місяців.

Згідно із законом, на автомобілі повинно бути два номерні знаки. Якщо хоча б один із знаків відсутній, водієві все одно загрожує штраф.

Водіння без номерів розглядається як використання підроблених або чужих номерних знаків, що може призвести до вилучення автомобіля для подальшого розслідування.

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