Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), середньорічний курс гривні до долара на найближчі роки збільшиться.

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо курсу долара до гривні до 2029 року, зазначивши, скільки долар буде коштувати в наступних роках.

Про це йдеться у повідомленні World Economic Outlook.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), середньорічний курс гривні до долара на найближчі роки буде таким:

2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)

– 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар) 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)

– 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар) 2026 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)

– 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар) 2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)

– 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар) 2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)

– 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар) 2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар)

Ці прогнози переважно узгоджуються з оцінками українського уряду. Відповідно до закону про державний бюджет на 2024 рік, середній курс долара визначено на рівні 40,7 грн, а у проєкті бюджету на 2025 рік заплановано курс 45,0 грн за долар.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, в якій уряд прогнозує зростання середнього курсу долара:

2025 рік – 45,0 грн;

– 45,0 грн; 2026 рік – 46,5 грн;

– 46,5 грн; 2027 рік – 46,4 грн.

Слід зазначити, що за прогнозами у 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% від валового внутрішнього продукту (ВВП). На цей рік рівень заборгованості вже досягне 95,6% ВВП, і очікується, що у 2024 році він зросте до 106,6%.

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