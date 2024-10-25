Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо курсу долара до гривні до 2029 року, зазначивши, скільки долар буде коштувати в наступних роках.
Про це йдеться у повідомленні World Economic Outlook.
Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), середньорічний курс гривні до долара на найближчі роки буде таким:
- 2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
- 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)
- 2026 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)
- 2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)
- 2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)
- 2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар)
Ці прогнози переважно узгоджуються з оцінками українського уряду. Відповідно до закону про державний бюджет на 2024 рік, середній курс долара визначено на рівні 40,7 грн, а у проєкті бюджету на 2025 рік заплановано курс 45,0 грн за долар.
У червні Кабінет Міністрів України затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, в якій уряд прогнозує зростання середнього курсу долара:
- 2025 рік – 45,0 грн;
- 2026 рік – 46,5 грн;
- 2027 рік – 46,4 грн.
Слід зазначити, що за прогнозами у 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% від валового внутрішнього продукту (ВВП). На цей рік рівень заборгованості вже досягне 95,6% ВВП, і очікується, що у 2024 році він зросте до 106,6%.
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