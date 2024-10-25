У системі захисту державної фінустанови "ПриватБанк" виявлено певні недоліки, які дозволяють шахраям здійснювати незаконне списання коштів з карток клієнтів.

Цю інформацію було опубліковано в скарзі на порталі "Мінфін". В "ПриватБанку" пояснили, в яких випадках не вдається забезпечити захист грошей своїх клієнтів.

Клієнт "ПриватБанку" повідомив, що отримав на телефоні сповіщення про спробу списання коштів, однак через недостатність балансу операцію відхилили.

"Сьогодні майже о шостій ранку побачив на телефоні повідомлення від Приват24 "недостатньо коштів". Не вистачило на домінос піццу у Хьюстоні. Дивлюсь навколо — а я не в Хьюстоні та навіть не в США. Ми живемо в час, коли дані картки можуть буть вкрадені будь-ким навіть на надійних сайтах, тому якщо б це була спроба сплати в інтернеті, я навіть не написав би сюди", — повідомив клієнт "ПриватБанку".

Клієнт "ПриватБанку" вражений ситуацією, адже це була безконтактна оплата карткою, і карта була при ньому, як і пристрій ApplePay.

Оператор підтримки "ПриватБанку" не знає, як саме була проведена ця безконтактна операція.

"Оператор виконав усі свої обов'язки, але у мене є питання до банку. Як могла відбутися безконтактна оплата, якщо картка була у мене, і я не отримував жодних повідомлень про додавання до незнайомих пристроїв для Apple Pay чи Google Pay?" — зауважив українець.

Він висловив припущення, що дані картки могли бути викрадені в інтернеті, і в такому випадку він встановив нульовий ліміт на інтернет-оплати. Основне питання до банку полягає в тому, як система безпеки дозволила додати дані картки до пристрою для безконтактних платежів без жодного попереднього повідомлення.

Клієнт вважає, що йому пощастило, що на картці не було грошей, адже у разі спроби оплати інтернет-ліміт не спрацював би, і картку могли б "вичистити" за кілька хвилин.

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