Тариф на опалення для деяких українців стане двоставковим, що включає умовно-змінну частину і умовно-постійну частину.

Тариф на опалення для певних українців зміниться - стало відомо, що він стане двоставковим, тобто складатиметься з двох частин.

Енергопостачальна компанія "Миколаївоблтеплоенерго" планує ввести новий тариф на початку нового опалювального сезону. Це значно полегшить навантаження на гаманці українців.

"Раніше тариф на тепло для групи споживачів "населення" був сезонний – споживачі сплачували за гігакалорію тільки в опалювальний сезон", - говориться в повідомленні.

Тепер громадяни будуть сплачувати за новим тарифом, який складається з двох змінних:

Умовно-змінна частина – відображає спожиту кількість електроенергії, включаючи витрати на паливо та електроенергію, необхідну для виробництва і передачі теплової енергії.

Умовно-постійна частина – враховує постійні витрати, такі як зарплати працівників, ремонт обладнання тощо. Важливо зазначити, що умовно-постійна частина не змінюватиметься протягом року.

Крім того, коли в міжсезоння житлові будинки не отримують теплоносій, це не означає, що підприємство не працює. Обсяг роботи не зменшується, а, навпаки, це "гаряча" пора, адже від якісної підготовки до наступного опалювального сезону залежить безперебійне теплопостачання для миколаївців.

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