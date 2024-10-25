Восени ми зайняті збиранням та розчисткою врожаю літа, та все ж є деякі овочі, які все ще можна почати сіяти навіть пізно восени 2024 року.

Може бути пізно восени 2024 року, прохолодніше, але в старому сезоні зростання ще є життя, ось кілька витривалих овочів, яких можна сіяти і садити прямо зараз.

Що і як сіяти пізно восени 2024 року?

По-перше, це витривалі сорти салату для вирощування взимку. Ще майже час, щоб посіяти їх - але вам потрібно поквапитися!

Сійте до кінця ранньої пізньої осені 2024 року.

Посійте в лотки для розсади, потім висадіть молоді саджанці на відстані близько 22 см один від одного в обох напрямках.

Або посійте прямо в ряди на відстані 30 см, потім проредіть саджанці, залишаючи між ними 15 см.

Сіяти пізно восени 2024 року можна руколу — ще один витривалий лист, що вирощується приблизно таким же чином, і її пряні нотки ідеально доповнюють м'якше листя салату.

Посіяна влітку, вона часто дає насіння ще до того, як ви встигнете її зібрати, але посійте її восени, і це буде набагато слухняніший салат.

Редиска - надійний вибір для раннього осіннього посіву. Втисніть останній посів класичної літньої редиски або посійте один із чудово ексцентричних сортів зимової або азіатської редиски.

Часник потрібно висаджувати за кілька тижнів, ближче до кінця осені. Розламайте цибулини на окремі зубчики і посадіть їх у підготовлений ґрунт, розпушений до дрібної, розсипчастої текстури.

Сійте пізно восени рядами на відстані близько 15-20 см один від одного і залишайте 10 см між зубчиками.

Джерело: growveg .

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