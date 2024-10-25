До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальника ТЦК.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Подробиці повідомило ДБР.

Комерсант, який наразі навчається на денній формі у вищому навчальному закладі Прикарпаття, має законне право на відстрочку. Проте військовий комісар попередив його, що оформити довідку про відстрочку можливо лише за хабар у вигляді талонів на тисячу літрів дизельного пального, вартість якого складає приблизно 1,5 тисячі доларів США.

21 жовтня ДБР затримало посадовця після отримання талонів на пальне. В його автомобілі також виявили 13 тисяч доларів США та 73 тисячі гривень готівкою.

Правоохоронці провели обшук у службовому кабінеті фігуранта, де було вилучено паливні картки на понад тисячу літрів дизеля та бензину.

Військовому комісару висунули підозру за статтею 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Розслідування триває, і встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло осіб, причетних до цієї справи. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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