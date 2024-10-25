Ці кошти були їй необхідні для лікування та харчування, але зараз клієнтка "Ощадбанку" опинилася без доступу до своїх грошей.

Клієнти "Ощадбанку" пенсійного віку висловлюють занепокоєння через проблеми зі зняттям готівки в банкоматах - вони вже чотири місяці чекають на повернення коштів.

Цю інформацію опубліковано на порталі "Мінфін", де користувачі можуть залишати свої звернення до фінансової установи.

У дописі йдеться про жінку пенсійного віку, яка не змогла зняти 2000 грн в банкоматі "Ощадбанку". Хоча гроші були списані з її рахунку, банк досі не повернув кошти.

Клієнтка "Ощадбанку" звернулася до працівників банку і подала заявку на повернення, але отримала лише мовчання в відповідь: "8 липня 2024 року я спробувала зняти 2000 грн у вашому банкоматі, але він не видав готівку, хоча сума була знята з мого рахунку. Я повідомила про проблему, написала заяву, але досі не отримала грошей".

Ці кошти були їй необхідні для лікування та харчування, але зараз клієнтка "Ощадбанку" опинилася без доступу до своїх грошей.

"Як пенсіонер, я залежу від цих грошей для свого лікування та харчування. Вже минуло чотири місяці, і справа досі не вирішена", — попередила клієнтка.

Клієнтка "Ощадбанку" висловила обурення байдужістю банку до проблем пенсіонерів, вважаючи неприйнятним, що їхні гроші не повертаються протягом тривалого часу. На момент публікації банк ще не відреагував на її звернення.

Згідно з рекомендаціями "Ощадбанку", якщо під час використання банкомата чи термінала самообслуговування ви ввели суму для зняття, але банкомат не видав гроші або вимкнувся через відключення світла, а ви отримали SMS про списання коштів, слід терміново зателефонувати на гарячу лінію банку за номером 0-800-210-800.

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