Співробітники СБУ затримали зловмисника під час контрдиверсійних заходів.

Служба безпеки України затримала агента росгвардії, який допомагав російським військам прориватися до Мирнограда.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ. Українець наплював на безпеку мирних людей та виконав завдання рф, передавши дані про розміщення об'єктів енергетики.

Контррозвідка виявила, що цей 25-річний місцевий безробітний, дистанційно завербований військовою розвідкою рф, фіксував локації українських укріплень та вогневих позицій.

Агент обходив місто і його околиці, збираючи розвіддані, які надсилав через месенджер своєму «зв’язковому» — ще одному зраднику, що служить у росгвардії на східному фронті. Окрім координат військових об'єктів, він також передавав геолокації енергооб'єктів, що забезпечують світлом Покровський район.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучили мобільний телефон із доказами його діяльності на користь росії. Як з’ясувалося, він потрапив у поле зору окупантів завдяки своїм прокремлівським коментарям у російських Телеграм-каналах.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент наразі перебуває під вартою без права внесення застави і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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